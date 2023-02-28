Власти Беларуси разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении в районе поселка Мачулищи

МВД Беларуси объявило в розыск 29-летнего уроженца Крыма по имени Николай Швец, который подозревается в совершении тяжкого преступления в районе поселка Мачулищи Минской области.

Эта информация появилась в белорусских и международных медиа на фоне сообщений о проведенной «белорусскими партизанами» в минувшие выходные диверсии против российского самолета-разведчика А50, который в настоящее время базируется на военном аэродроме в Мачулищах. Утверждается, что атака была осуществлена с помощью двух дронов, а самолет ДРЛО А-50У стоимостью $330 млн. уже не поднимется в воздух.

В понедельник также появилась информация об усилении контроля на границе в отношении выезжающих за границу граждан, включая проверку вывозимых вещей. Госпогранкомитет РБ не стал комментировать усиление проверок.

Косвенно, в подтверждение факта, что диверсия имела место быть, говорит и совещание с главами силовых ведомств РБ в узком составе, которое Лукашенко неожиданно провел после совещания по вопросам работы ВПК и оснащения оружием ВС Беларуси.