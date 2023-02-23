Минздрав Беларуси уточнил требования к размещению аптек

Минздрав Беларуси постановлением №11 от 20 января 2023 года установил требования к размещению аптек первой-пятой категории в населенных пунктах и торговых центрах, а также к созданию аптек пятой категории и реализации ими лекарственных препаратов населению.

«В населенных пунктах аптеки первой-пятой категории размещаются в нежилых помещениях капитальных строений (зданий, сооружений) при отсутствии аптек любой категории в радиусе 500 метров. При этом в одном капитальном строении (здании, сооружении) размещается не более одной аптеки. Данные требования не распространяются на размещение аптек первой-пятой категории в торговых центрах, в которых количество аптек может варьироваться от одной до трех в зависимости от площади торгового центра», - говорится в комментарии ведомства.

«Для открытия аптеки пятой категории, необходимо открыть аптеку первой или второй категории в административном центре административно-территориальной единицы, на территории которой создается аптека пятой категории с учетом требований по расстоянию между аптеками и размещению в нежилых помещениях», - также сказано в комментарии.

Новые требования к созданию и размещению аптек распространяют свое действие на аптеки, созданные после 1 марта 2023 года.

Также установлено, что аптекой пятой категории осуществляется реализация только безрецептурных лекарственных препаратов, за исключением аптек, осуществляющих бесплатное и льготное обеспечение лекарственными средствами и перевязочными материалами отдельных категорий граждан.