Байден прибыл с неожиданным визитом в Киев и анонсировал новый пакет помощи

Президент США Джо Байден во время визита в Киев анонсировал новый пакет военной помощи от США и дополнительные санкции против России за агрессию.

Его заявление опубликовал Белый дом сразу после официального подтверждения визита.

"В то время как мир готовится к первой годовщине варварского вторжения России в Украину, я сегодня в Киеве - чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую поддержку демократии, суверенитета и территориальной целостности Украины. Когда Путин начал вторжение почти год назад, он считал Украину слабой, а Запад - разделенным. Он думал, что продержится дольше, чем мы. Но он ужасно просчитался", - заявил Байден.

Президент США сообщил, что во время визита обсудил дальнейшую поддержку Украины.

"Я анонсирую очередную поставку критически необходимого вооружения, включая артиллерийские боеприпасы, системы для поражения бронетехники и радиолокационные системы, чтобы помочь защитить украинцев от ударов с воздуха. Также позже на этой неделе мы объявим дополнительные санкции против представителей элиты и компаний, которые пытаются обходить санкции или поддерживают российскую военную машину", - сказал Джо Байден.

В совместном заявлении с президентом Украины Владимиром Зеленским Байден сказал, что пакет помощи будет включать больше военного оборудования, в том числе артиллерийские боеприпасы, больше реактивных снарядов и гаубиц.

Зеленский сказал, что они с Байденом говорили о "дальнобойном оружии и оружии, которое все еще может быть поставлено в Украину, даже если оно не поставлялось ранее".

В своем выступлении Байден говорил о стойкости украинского сопротивления, поскольку война длится уже почти год.

Байден встретился с Зеленским, а также первой леди Еленой Зеленской в президентском дворце в Киеве в понедельник.

В полдень президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что президент США Джо Байден действительно находится в Киеве. Этот исторический визит состоялся за несколько дней до годовщины вторжения России в Украину.