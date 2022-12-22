Байден: Мы будем с Украиной, пока Украина существует

Президент США Джо Байден по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским начал пресс-конференцию заявлением, в котором рассказал, что он поддерживал постоянный контакт с Зеленским в течение всей войны, и было "особенно приятно" встретиться лично и "посмотреть друг другу в глаза".

Байден сказал, что их встреча с президентом Украины проходит после 300 дней войны, когда Путин "усиливает свои жестокие атаки" на Украину. Президент США назвал такие действия ужасными и подчеркнул, что Россия использует зимние условия и удары по украинской инфраструктуре, чтобы "люди страдали от холода и голода, чтобы разъединить людей".

Он также заверил президента Зеленского, что США продолжат поддержку Украины "до конца".

"Вы открыты для переговоров о честном мире", - сказал Байден, добавив, что Москва "не намерена прекращать эту жестокую войну". "То, что вы делаете, важно не только для нас, но и для всего мира", - сказал он.

Байден напомнил о поддержке, которую США оказывают Украине в течение конфликта, и подчеркнул, что для мира важно услышать позицию Зеленского. Он также сказал, что как демократы, так и республиканцы выступают за помощь Украине.

Зеленский в свою очередь поблагодарил США за поддержку и выразил надежду, что она будет продолжаться в будущем.

"Каждый доллар такой поддержки означает укрепление глобальной безопасности", - сказал при этом президент Украины.

Он выразил надежду на то, что несмотря на изменения в составе американского Конгресса (в котором контроль над нижней палатой получили республиканцы) такая поддержка будет сохраняться.

Он сказал, что важнейшая задача Украины – пройти через нынешнюю зиму на фоне российских ударов.

"Это вопрос нашего выживания", - сказал Зеленский. Он добавил, что у него "есть понимание", как именно будут усилены оборонные возможности Украины, однако не стал вдаваться в подробности.

В ответ на первый вопрос, о том, насколько США волнует единство коалиции союзников Украины, Байден сказал, что США не считают этот вопрос проблемным.

"Мы никогда не видели крупного вторжения в европейскую страну со Второй мировой. [...] Мы понимаем, что на кону - сама идея суверенитета. Путин думал, что ослабит НАТО, но он его усилил. Он привел НАТО к единению, к присоединению Финляндии и Швеции", - сказал Байден.

Корреспондент украинского канала "1+1" спросил, можно ли наконец дать Украине все, что ей необходимо для защиты, в том числе ракеты дальнего радиуса действия.

"Мы дадим Украине то, что ей нужно для защиты и успеха на поле боя", - сказал президент США, перечислив разновидности оружия, которые США уже предоставили Украине, в том числе наступательные вооружения.

Он также заявил, что провел много часов, доказывая европейским партнерам необходимость поддержки Украины. И при этом подчеркнул, что они не хотят начала прямой конфронтации НАТО с Россией и третьей мировой войны.

Зеленский, отвечая на вопрос о справедливом мире, заявил: "У нас родители потеряли своих сынов на фронте. Или своих дочерей, которые были медсестрами. А что для них справедливый мир? Для них все эти деньги – nothing. Их не интересуют никакие компенсации. Все, чем они живут, - это по-английски "revenge" – месть. Они живут местью. Чем дольше идет эта война, чем дольше идет эта агрессия Российской Федерации, тем больше будет таких родителей, которые будут жить местью. Потому что другого смысла жизни у них больше нет. Нет никакого справедливого мира в войне, которую нам принесли эти… Даже не могу найти слово, потому что мы просто в Белом доме, не могу. Эти нелюди".

"Главный вопрос всех моих переговоров сегодня - это укрепление Украины, это следующий год и наше движение к победе в войне за независимость. Есть прекрасные новости, с которыми я возвращаюсь домой. Президент Байден сегодня объявил о новом пакете военной помощи Украине объемом 1 млрд 800 миллионов долларов. Самый сильный элемент этого пакета - это комплекс Patriot – то, что существенно усилит нашу противовоздушную оборону. Только так мы лишим государство-террориста его главного инструмента террора – возможности бить по нашим городам, по нашей энергетике", - сказал президент Украины, отвечая на вопрос о новом пакете помощи США.

Байден закончил пресс-конференцию фразой: "Господин президент, не волнуйтесь, мы будем стоять с Украиной, пока Украина существует".