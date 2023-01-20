Глава ЦРУ рассказал Зеленскому о планах России

Директор ЦРУ Уильям Бернс тайно приезжал в Киев в конце прошлой недели, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и руководством украинской разведки, сообщает американская газета Washington Post со ссылкой на источники в правительстве, осведомленные об этом визите.

Как сообщается, Уильям Бернс проинформировал Зеленского о предполагаемых военных планах России в Украине.

Американская разведка пристально следит за подготовкой России к новому крупному наступлению в Украине, которое может начаться в течение следующих нескольких месяцев.

Отмечается, что главным вопросом для Зеленского и его высокопоставленных сотрудников разведки во время встречи было то, как долго Украина может ожидать помощи США и Запада после того, как палата представителей перешла под контроль республиканцев.

По словам собеседников газеты, Бернс признал, что в какой-то момент получить помощь Украине будет труднее.

Однако, заявили источники издания, Зеленский и его помощники ушли со встречи с впечатлением, что поддержка Киева администрацией президента Джо Байдена остается сильной, и финансирования в размере $45 млрд для Украины, принятого Конгрессом в декабре, хватит по крайней мере до июля или августа.

Бернс не первый раз приезжает в украинскую столицу - он был здесь в октябре и ноябре прошлого года