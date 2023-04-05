Клинтон жалеет, что оставил Украину без ядерного оружия

Бывший президент США Билл Клинтон выразил сожаление о своей роли в ядерном разоружении Украины в 1990-х годах, предположив, что наличие ядерного оружия могло бы обезопасить Украину от российского военного вторжения.

Об этом Клинтон сказал в интервью ирландскому вещателю RTÉ.

"Я чувствую личную причастность, потому что я заставил их согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение), если бы Украина все еще имела свое оружие", - сказал он.

По словам Клинтона, он знал, что Владимир Путин, в отличие от его предшественника Бориса Ельцина, не поддержал бы аналог Будапештского меморандума - документа, который предусматривал "гарантии безопасности" для Киева в обмен на отказ от ядерного оружия.

"Они (украинцы) боялись отдать его (ядерное оружие), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской России. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно, потому что Украина является очень важной страной", - подчеркнул он.

Экс-президент США подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Запада должна оставаться непоколебимой.

"Я считаю, что то, что сделал господин Путин, было очень неправильным, и я считаю, что Европа и Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Украину. Может наступить время, когда украинское правительство поверит, что сможет достичь мирного соглашения, с которым сможет жить, но я не думаю, что остальные из нас должны отказываться от поддержки", - сказал он.