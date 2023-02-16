Лукашенко раскрыл повестку завтрашней встречи с Путиным

Лукашенко раскрыл повестку анонсированной на 17 февраля встречи с Путиным в Москве.

"Мы вопросы безопасности, обороны будем обсуждать. Но главное, я уже говорил, что мы где-то в апреле-мае готовим заседание Высшего государственного совета, - обсудим вопросы и экономического, и военного, и политического характера, которые будут обсуждаться на Высшем государственном совете. Один из важнейших вопросов: мы все-таки хотим посмотреть, как правительства Беларуси и России выполняют поставленные нами задачи», - утверждает Лукашенко.

«Прежде всего экономические: по энергоносителям, единому рынку, импортозамещению - как финансируются, как реализуются. Это целый комплекс вопросов. Поэтому мы все вопросы будем обсуждать. И если мы выйдем на вопрос нашей совместной группировки в Беларуси, конечно, будем и это обсуждать", - добавил Лукашенко.