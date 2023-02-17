Последнее обновление: 17.02.2023 13:17

Кремль не поддержал мечты Лукашенко о миротворческом саммите в Минске с Байденом

Возможное принятие властями США предложения Лукашенко провести в Минске трехсторонний «миротворческий» саммит РФ-США-Беларусь в Кремле оценили как маловероятное.

"Это новая инициатива Лукашенко. Вы, наверное, слышали заявление Белого дома, что каких-либо других остановок, кроме как в Польше, у президента США не планируется. Поэтому вряд ли Вашингтон положительно откликнется на эту инициативу", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова на просьбу прокомментировать высказывание Лукашенко на сей счет.

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