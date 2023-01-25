Последнее обновление: 25.01.2023 17:08

Совфед РФ одобрил ратификацию соглашения с Беларусью о взаимном признании виз

Совет Федерации РФ ратифицировал соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз, подписанное в Минске еще 19 июня 2020 года.

В сопроводительных документах к закону отмечается, что основная цель соглашения - "создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы". Стороны взаимно признают визы и иные документы, дающие право на въезд и пребывание на территории России и Беларуси, а также отметки о пересечении границы Союзного государства, сообщает ТАСС.

"В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Беларуси в пунктах пропуска", - говорится в пояснительной записке.

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