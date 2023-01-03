Россия усилит пропаганду в регионах Беларуси в новом году

Россотрудничество активизирует свою деятельность в белорусских регионах, заявил руководитель представительства Россотрудничества в Беларуси, советник посольства РФ Юрий Макушин.

"В новом году мы планируем еще более интенсивно развивать весь спектр наших культурных, гуманитарных, исторических, социальных связей с Республикой Беларусь. Планируем активно работать не только в Минске, но и в Минской области и других регионах", - сказал Макушин, которого цитирует РИА Новости.

"Мы видим интерес партнеров к расширению взаимодействия, видим реальные направления, где можем помочь – и организационно, и информационно, и финансово, чтобы реализовать действительно хорошие проекты на пользу нашим странам", - сказал он.

Макушин утверждает, что у представительства "Россотрудничества" в Беларуси выстроены хорошие партнерские связи с профсоюзными организациями, республиканским волонтерским центром, учреждениями культуры, библиотеками: "Мы сами, как правило, не выдумываем какие-то собственные идеи. Идей много у наших белорусских партнеров – им надо просто чуть-чуть помочь в реализации".

В планах на этот год он перечислил такие программы как "Новое поколение", "Здравствуй, Россия!", волонтерский проект "Миссия: добро"…