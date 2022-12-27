Путин помог Лукашенко расставить точки над «i»

Лукашенко утверждает, что на встрече с Путиным в понедельник смог окончательно согласовать с Путиным все экономические вопросы.

«… должен сказать, что мы вчера с Вами не только за этим чаепитием, но и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. И порой у некоторых государств на это уходят годы - мы с Вами за вечер многие точки расставили над "i", продолжая наш минский диалог, поскольку он был в основном по экономике. Я Вас благодарю за то, что вчера были окончательно согласованы многие вопросы. Правительства доработают их. Уже у них к нам не может быть вопросов. Мы уже все решили, что они просили", - заявил сегодня Лукашенко в Санкт-Петербурге.

«Мы договорились, что 2023 год будем отмечать как Год русского языка. Поэтому встретиться на рабочий завтрак в Русском музее будет как нельзя кстати. Хорошая обстановка, чтобы поговорить и по серьезным делам, в том числе имея в виду наши двусторонние отношения», - сказал в свою очередь Путин, открывая встречу с Лукашенко.