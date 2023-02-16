Последнее обновление: 16.02.2023 13:13

Сенаторы США хотят признать наемников "Вагнер" террористической организацией

Американские сенаторы, представляющие обе ведущие партии, объявили, что работают над тем, чтобы российская наемническая группировка "Вагнер" была признана в США как иностранная террористическая организация.

Сенаторы намерены принять законопроект, который обяжет Госдепартамент внести необходимые изменения.

Сторонники более активной помощи Украине и усиления давления на Кремль среди американских законодателей на протяжении последнего года добивались от правительства внесения группы "Вагнер" в список террористических организаций.

В конце прошлого месяца министерство финансов США объявило возглавляемую Евгением Пригожиным компанию "значимой международной преступной организацией" и ввело санкции против ряда связанных с ней компаний и физических лиц. Это поставило "Вагнер" в один ряд с итальянскими мафиозными синдикатами или организованными криминальными группировками из России и Японии.

Однако, по мнению группы конгрессменов, возглавляемой демократом Беном Кардином и республиканцем Роджером Уикером, этого недостаточно. Сенаторы сообщили о повторном внесении законопроекта "О привлечении к ответственности российских наемников". Этот проект вносился в Конгресс незадолго до завершения срока деятельности его предыдущего состава, но не был принят.

В случае признания "Вагнера" террористической организацией оказание ей какой бы то ни было помощи со стороны любого в США станет противозаконным. Это включает финансовые транзакции, обучение, предоставление оружия или консультационных услуг. В некоторых случаях это также может повлечь высылку членов организации за пределы США.

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