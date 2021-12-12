Байден допустил отправку войск в страны НАТО в случае вторжения России

США придется отправить войска в восточные страны НАТО, чтобы защитить их от возможной атаки со стороны России, заявил президент США Джо Байден во время брифинга.

«Нам придется отправить больше войск США и НАТО на восточный фланг в страны «Бухарестской девятки», где на нас лежит священная обязанность защищать их от любых атак России», — сказал Байден. При этом он подчеркнул, что планов отправлять военных непосредственно на Украину у него никогда не было.

В число стран «Бухарестской девятки» (В9) входят Румыния, Болгария, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия.

Президент США также рассказал, что во время недавних переговоров с президентом Владимиром Путиным предупредил его, что в случае российского «вторжения» на Украину последствия для ее экономики будут «разрушительными», передает РБК.

Кроме того, по словам Байдена, это окажет очень большое влияние как на саму страну, так и на отношение к ней других государств. «Он заплатит ужасную цену», — подчеркнул американский президент.

В заключение он отметил, что Вашингтон продолжит оказывать Украине военную помощь.