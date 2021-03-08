Последнее обновление: 08.03.2021 12:51

США готовят серию кибератак на Россию в ответ на взлом сетей

США в предстоящие 3 недели предпримут серию кибератак на Россию в ответ на взлом сетей своих правительственных учреждений.

Об этом американское издание The New York Times сообщило в воскресенье, 7 марта. По его информации, "скрытные действия" в отношении российских сетей будут "очевидны для президента РФ Владимира Путина, разведки и вооруженных сил", но не для остального мира.

Предстоящие кибератаки будут организованы в сочетании с экономическими санкциями, отметили неназванные собеседники издания. А президент Соединенных Штатов Джозеф Байден издаст указ по укреплению сетей американских федеральных ведомств, передает DW.

Серия мер может стать наиболее эффективным средством объяснения, что именно Вашингтон считает разрешенным, а что - запрещенным, и как готов действовать в ответ, подчеркнул советник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан.

В середине декабря 2020 года стало известно о взломе компьютерных систем как минимум 40 государственных структур США, а также ряда частных фирм. Значительная часть целей хакеров находилась в Соединенных Штатах. Американские спецслужбы возложили на связанные с Россией лица и структуры, ответственность за кибератаку, получившую название Sunburst. Москва отвергла все обвинения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование