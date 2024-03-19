Последнее обновление: 19.03.2024 11:59

Сенатор США Грэм хочет признания России государством-спонсором терроризма

Сенатор США от республиканцев Линдси Грэм будет просить администрацию президента Джо Байдена о признании России государством-спонсором терроризма.

"Я обращусь к администрации Байдена с просьбой признать Россию государством-спонсором терроризма в соответствии с законодательством США", – заявил Грэм на встрече с журналистами в Киеве.

По его словам, 87% поддержки у хозяина Кремля – это настолько впечатляюще, что этому нет доверия.

"Президент Путин (после этих выборов) является нелегитимным", – отметил сенатор.

"Введение статуса государства-спонсора терроризма по американскому законодательству сделает значимыми вторичные санкции против (компаний, помогающих РФ из) Китая, Индии и т.д.", – пояснил он.

Администрация Байдена ранее отвергла требования о признании РФ спонсором терроризма, заявив, что это связало бы руки США во взаимодействии с Россией в целом и заблокировало бы любые дипломатические усилия, направленные на прекращение войны России против Украины.

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