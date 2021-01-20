Последнее обновление: 20.01.2021 13:32

Трамп поручил рассекретить документы ФБР о своих связях с Россией

Во вторник, 19 января, в последний день пребывания Дональда Трампа на посту президента США он распорядился рассекретить документы, касающиеся расследования связей между Россией и его президентской кампаний в 2016 году.

Дональд Трамп в октябре 2020 года разрешил рассекретить документы о предполагаемом вмешательстве РФ в президентские выборы в США. 30 декабря 2020 года Белый Дом получил документы от Минюста США. Трамп заявил, что в них были внесены некоторые правки, предложенные ФБР, которое изначально было против обнародования, передает DW.

Дональд Трамп и его сторонники добивались публикации секретных документов, которая призвана дискредитировать расследование связей между России и Трампом. Учитывая, что Дональд Трамп покидает свой пост уже 20 января, практическое влияние рассекречивания остается неясным.

С мая 2017 года комиссия под руководством спецпрокурора по России Роберта Мюллера расследовала предполагаемое вмешательство Кремля в президентские выборы 2016 года. После ознакомления с результатами этого расследования в марте 2019 года генпрокурор Соединенных Штатов Уильям Барр заявил, что в докладе не отрицается факт вмешательства России в выборы. Однако комиссии не удалось найти доказательств связи РФ с командой Трампа.

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