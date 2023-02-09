Последнее обновление: 09.02.2023 11:08

Лукашенко запретил ученым почивать на лаврах

Все открытия белорусских ученых становятся частью национального достояния Беларуси, что вовсе не означает, что этим ученым можно почивать на лаврах и упиваться успехом.

«Да, наука интернациональная. Она принадлежит миру. Она призвана служить всему человечеству. Но вы - белорусские учёные. Все ваши незаурядные идеи и великие замыслы … рождаются на этой земле. Каждое открытие становится частью нашего национального достояния», - заявил сегодня Лукашенко.

«В науке нет времени почивать на лаврах, нет времени упиваться какими-то успехами. Особенно сегодня, когда наша страна противостоит беспрецедентным политическим вызовам», - также сказал он.

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