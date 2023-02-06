Лукашенко знает, какие проекты белорусской оппозиции готов финансировать Запад

Лукашенко перечислил проекты, под которые Запад может предоставить финансирование сидящей без денег белорусской оппозиции, назвав в том числе и потенциальный заказ на свое собственное убийство.

"… тихушки-лахушки эти в Литве, Польше взбесились. Я хочу вам еще раз сказать, и люди чтобы понимали: сейчас они на безденежье сидят, Запад будет финансировать только конкретные мероприятия. Желательно такого радикального плана, и даже уже не уровня 2020 года. Свержение, убийства президента, должностных лиц… То есть всех, кто поперек горла встал, - всех убрать. Это будет финансировать Запад", - заявил Лукашенко, комментируя подписание указа о создании комиссии для работы с желающими вернуться на родину

"Им задают вопросы: кто вы такие, лахушки-тихушки, кто за вами стоит? Вот они кричат, что миллион из Беларуси сбежали, вот они в Польше, Литве и Украине, как гиены, стоят по периметру и щелкают зубами. Никаких там миллионов нет. Кто-то называет две тысячи, кто - до четырех тысяч. Неважно, сколько. Но они этим подтверждают свою решимость и возможность тут что-то совершить, вплоть до серьезных терактов», - продолжил он.

«И если Запад видит, что за ними кто-то стоит (хоть небольшая группа людей), столько и денег дадут на существование. И они боятся, что часть этих людей - а, не дай бог, большинство - уедет в Беларусь, вот обратятся в эту комиссию. Тогда и денег нет. Потому что за ними никто не стоит, за этими офисами. Сейчас им выделяют скудные деньги, и все эти деньги не доходят до этих не то двух, не то четырех тысяч человек. А, не дай бог, миллион, как они говорят. Это все оседает у этих начальников в штабах, они эти деньги делят. А кушать-то хочется. И вот они там сидят. Ну что им остается делать?"

"Им украинцы предлагают (военные приезжают): давайте на фронт, воевать против России. Все они кричали: полк Калиновского и прочее… Там порядка ста человек в этом так называемом полку. Вот они бегают там, некоторые великие полковники и подполковники, кричат, что "мы создаем народно-освободительную армию". Но в этой армии всего сотня человек, и то воюют под Бахмутом, Артемовском. И погибает немало людей. Еще раз повторяю: кушать хочется, но есть и озверевшие - те, которые готовы бороться там против России и здесь прийти до конца бороться против белорусского народа. Ну, это их выбор. Я это к чему говорю: мы никого, Андрей Иванович, сюда не должны тянуть. А так там уже пошла волна: "вот Лукашенка хоча iх сюда зацягнуць і пасадзіць". Вот прочитают Указ и будут видеть, как будет работать комиссия", - верит Лукашенко.

Он утверждает, что власти априори никого не собираются лишать свободы. С другой стороны, заметил он, если какой-то гражданин действительно заслужил наказания, то он и сам вряд ли станет обращаться в созданную комиссию.

"Пойдет - рассмотрим. Все будет по закону. Но главное, не тащите их сюда силой. Вы правильно предложили: заявление в комиссию (хотите - по интернету передавайте, хотите - в конверте пересылайте) - мы рассмотрим любое ваше заявление. Но силой сюда тащить, чтобы посадить, как они говорят, или вообще чтобы поговорить с кем-то, мы не собираемся. Это наша добрая воля, мы ее продемонстрировали. Пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать ваши заявления. Не хотите - сидите там. Хотите - воюйте, хотите - метите улицу. Не все ж могут воевать даже, не всех же возьмут на фронт. Метите улицу, мойте посуду. Кто более подготовлен - будут патроны подавать в Польше или Литве. Это их выбор. Мы никого не заставляем и не настаиваем в этом плане", - заключил пенсионер. - "Держите меня в курсе дела. Если нужно подключиться по какому-то вопросу, подключайте. Тем более что некоторые могут пойти через помилование президента и так далее".