Последнее обновление: 07.02.2023 10:40

Власти Беларуси оценили золотом ущерб, нанесенный стране фашистской Германией

Белорусские власти назвали минимальную сумму материального ущерба, нанесенного фашистской Германией Белорусской советской социалистической республике в составе СССР в годы второй мировой войны.

«Сегодня было доложено … , что материальная сумма ущерба составляет 43,5 тыс. тонн золота либо по нынешнему курсу доллара США $2,3 трлн.»№, - заявил в эфире белорусского госТВ генпрокурор Андрей Швед.

«То есть в зависимости от курса доллара мы сегодня говорим о том, что немецко-фашистскими оккупантами прямой материальный ущерб оценивается для Республики Беларусь в сумме не менее $2,3 трлн.», - зачем-то повторил он.

По его словам, «специальная правительственная комиссия, которая определила материальный ущерб» завершила работу еще в октябре прошлого года.

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