Последнее обновление: 07.02.2023 10:40

Совбез РБ начал тренировку госорганов на случай ЧП или контртеррористической операции

Совбез Беларуси сообщил о проведении с 7 по 9 февраля на базе Военной академии масштабной тренировки с республиканскими органами государственного управления по вопросам обеспечения национальной безопасности.

"В ходе тренировки будут отработаны алгоритмы действий госорганов в различных условиях обстановки - от чрезвычайной ситуации до контртеррористической операции. У нас компактное государство, и все госорганы должны действовать слаженно, уметь оперативно принимать решения в условиях ограничения по времени и ресурсах", - прокомментировал тренировку госсекретарь Совбеза Александр Вольфович.

По его словам, важно наладить систему оперативного обмена информацией, уточнить порядок межведомственного взаимодействия.

"Нужно быть готовыми к любому развитию ситуации. А это достигается только тренировками в условиях, максимально приближенных к реальным", - добавил Вольфович.

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