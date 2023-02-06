Указ об обращениях «беглых»: раскаяния, возмещение ущерба, уважение госсимволики

Белорусские власти разъяснили суть указа Лукашенко о рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан по вопросам совершения ими правонарушений, которая сводится к публичному раскаянию, возмещению ущерба, уважению госсимволики и возвращению в родные пенаты.

▪️В комиссию вправе обратиться желающие вернуться на родину граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности, опасаются возвращения в страну в связи со своей возможной причастностью к совершению таких правонарушений, преступлений», - говорится в комментарии пресс-службы Лукашенко.

Документом установлен срок подачи таких обращений до 31 декабря 2023 года в письменной или электронной форме с приложением необходимых документов.

«При этом данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать Конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг», - подчеркивается в комментарии.

По результатам рассмотрения обращений граждане будут уведомляться о наличии или отсутствии в отношении них административного процесса, возбужденного уголовного дела, а также о возможности их прекращения в порядке и на условиях, установленных законодательством. Данные решения будут приниматься комиссией путем открытого голосования большинством голосов и оформляться протоколами.

«После этого граждане обязаны прибыть в страну не позднее трех месяцев с даты направления комиссией соответствующего уведомления. При несоблюдении данного требования решение комиссии утрачивает силу», - отмечается в комментарии.

Любые последующие действия властей в отношении раскаявшихся и вернувшихся «домой» разрешены, но «исключительно с согласия Генерального прокурора либо лица, исполняющего его обязанности».