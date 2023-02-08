Последнее обновление: 08.02.2023 14:30

Казахстан обновил правила получения иностранцами разрешения на проживание

Казахстан обновил правила оформления разрешения на постоянное проживание иностранцев.

Как сообщает медиа-центр МВД, теперь для этого требуется наличие загранпаспорта и подтверждение адреса проживания в стране.

Граждане стран, с которыми у Казахстана имеются соответствующие миграционные соглашения, могут въехать, выехать, следовать транзитом, передвигаться и временно пребывать в стране по внутренним документам.

Однако для получения иностранцем разрешения на постоянное проживание в Казахстане необходим заграничный паспорт в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус, отмечают в ведомстве.

«Теперь иностранцам необходимо предоставлять свой заграничный паспорт, срок действия которого будет составлять не менее 180 календарных дней на день подачи заявления на постоянное проживание», – говорится в сообщении.

Для получения разрешения на временное проживание также необходимо личное присутствие собственника жилья, лица, действующего от него по доверенности, либо нотариально заверенное согласие собственника. Эти меры приняты с целью исключения возможности регистрации иностранцев на несуществующие адреса, а также на адреса, не имеющих отношения к заявителю.



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