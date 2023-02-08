Оппозиция Грузии предлагает сократить безвиз для россиян до 30 дней вместо года

Оппозиционная партия "За Грузию" призвала парламент поддержать резолюцию об ограничении неконтролируемой миграции из России и сократить срок безвизового пребывания россиян до 30 дней. Об этом сообщает "Грузия Online".

Партия предлагает отменить режим, позволяющий гражданам России без визы находиться в Грузии в течение года после пересечения границы. Инициаторы резолюции считают, что сроки безвизового пребывания для граждан России надо сократить до 30 дней за полгода.

"Таким образом мы сможем перевести ситуацию исключительно в туристический режим, и туризм не пострадает", - заявил депутат от партии "За Грузию" Михаил Даушвили.

Ранее другая оппозиционная партия, "Лело", безуспешно пыталась провести в парламенте законопроект о введении визового режима для граждан России.

Массовая миграция граждан России в Грузию началась после начала войны в Украине, было две большие волны - весной прошлого года и осенью, после объявления мобилизации на территории России.

Точной статистики, сколько россиян прибыли в Грузию в качестве мигрантов, не существует - по действующему законодательству они могут оставаться в стране до года, и все это время считаются туристами.

После окончания разрешенного срока пребывания достаточно пересечь границу, и отсчет следующего годового срока начинается заново. Эксперты оценивают количество мигрантов из России не менее чем в 100-120 тысяч человек.

Безвизовый режим для граждан России в Грузии действует в одностороннем порядке: чтобы попасть в Россию, гражданам Грузии нужна виза, которая выдается при наличии веских оснований.

Власти Грузии неоднократно заявляли, что не видят никаких угроз в массовой миграции россиян в страну.

Последний опрос Национально-демократического института США показал, что опасаются негативного влияния массовой миграции россиян в Грузию 69% респондентов. Еще 17% считают, что это окажет положительное влияние, 6% заявили, что никак не повлияет.

При этом 57% считают лояльный подход властей Грузии к въезду граждан России неприемлемым, 29% - приемлемым, а 13% "не знают".