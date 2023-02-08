Беларусь нарастила добычу нефти в 2022 году примерно на 4,3%

Объем добычи нефти в Беларуси в 2022 году превысив 1,8 млн. тонн, сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"В 2022 году благодаря совместной работе наших организаций достигнута добыча нефти в 1,81 млн. тонн, что на 180 тыс. тонн больше, чем в 2016 году. Получен прирост запасов нефти в 2,15 млн. тонн. Это на 390 тыс. тонн выше, чем в предыдущем году", - сказал Худык, которого цитирует БелТА.

В декабре гендиректор ПО "Белоруснефть" сообщил, что рост добычи в 2022 году по сравнению с 2021 годом составит около 75 тыс. тонн.