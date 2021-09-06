Лукашенко нутром чует новые залежи нефти в Беларуси

Лукашенко не оставил надежду найти новые залежи нефти и в Беларуси, которые могли бы прирасти газом или алмазами или еще какими-либо полезными ископаемыми.

По его словам, он нутром чует возможность увеличения добычи нефти с нынешних 1,6 млн. тонн до 3-3,5 млн. тонн в год

"Меня очень интересует и волнует проблема Припятского прогиба. Нутром чую, что там у нас нефть есть, которую мы еще не видим", - заявил Лукашенко, принимая с докладом гендиректора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

"Вы изучали эту проблему. Если вы что-то предложите, я готов в этом непосредственно участвовать. Но так, чтобы мы нарастили добычу нефти при нашей с вами жизни хотя бы до 3-3,5 млн т. Это решение проблемы для страны. Мы забудем о всякой зависимости. А если еще и атомную станцию одну построим, страна будет обеспечена всем необходимым. Особенно энергией. Хотя нам надо еще энергию проглотить от этой атомной станции. Но перспектива за этим - за электромобилями", - сказал Лукашенко.

«Я до сих пор считаю, что это печальный момент, когда после открытия перспективных месторождений в Беларуси мы в свое время, до нас с вами еще, добывали свыше 8 млн т нефти (в год – ред.). Мы выкачали свою нефть, потому что ошибочно считали, что у нас море нефти в Беларуси. Может, у нас что-то там и есть, какое-то море, которое мы с вами еще не нашли. Это главная тема сегодняшнего разговора. Но если бы нам сегодня 8-9 млн т нефти, мы бы жили лучше, чем самые богатые страны нашей планеты. Но, увы, такого нет", - посетовал пенсионер.