Белоруснефть выиграла очередной тендер на добычу нефти в России

Госпредприятие «Белоруснефть» через свой российский актив НК «Янгпур» выиграла тендер на право добычи углеводородов в Южно-Тыдэоттинском лицензионном участке Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа площадью 493,5 км.

Новый участок примыкает к северной границе Известинского лицензионного участка, который разрабатывает «Янгпур». Южно-Тыдэоттинский лицензионный участок почти в два раза меньше по площади.

В активе НК «Янгпур» — 6 месторождений, из которых 5 разрабатываются. Добытая нефть транспортируется по трубопроводу российской «Транснефти».

В 2019 году Белоруснефть осуществляет добычу нефти и газа на 61 месторождении в Беларуси, 13 — в Венесуэле, 1 — в Эквадоре и 5 — в России.