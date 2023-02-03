В Беларуси проходят танковые учения возле границы с Украиной

Минобороны Беларуси проинформировало о проведении тактического занятия с боевой стрельбой на расположенном возле границы с Украиной полигоне.

"На Гожском полигоне с личным составом 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады проведено комплексное тактическое занятие с боевой стрельбой танковых взводов", - говорится в сообщении.

"Военнослужащие отработали вопросы выдвижения подразделений из района сосредоточения, занятия огневого рубежа, ведения оборонительного боя танковым взводом и выхода из боя", - добавили в белорусском военном ведомстве.

Ведомство также проинформировало о том, что на полигоне под Борисовом военнослужащие 120-й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнили упражнение контрольных стрельб из вооружения БМП-2.

«Мотострелки поражали статичные и движущиеся мишени с 30-мм пушки 2А42 и пулемета калибром 7,62 мм. В рамках мероприятий боевой подготовки военные задействовали беспилотник для разведки и корректировки огня на дальней дистанции», - сказано в сообщении.