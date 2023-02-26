Украина расширяет полосу отчуждения на границе с РФ и Беларусью до 2 км

Верховная рада Украины расширила пограничную полосу вдоль границы с Россией и Беларусью до двух километров.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы" депутаты поддержали накануне, сообщается на сайте Рады.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, на полосе отчуждения "запрещены пребывание, проживание, передвижение лиц, свободный въезд и производственные работы, не связанные с обороной или охраной самой границы", передает ТАСС.

В документе отмечается, что относительно остальной границы "сохранена норма о ширине пограничной полосы в 30-50 м от линии границы на суше или от берега украинской части пограничной реки, озера или другого водоема". Документом предусмотрена выдача специальных разрешений - отдельно на въезд, пребывание, проживание, производственные работы или пропуск в пограничную полосу. Выдачу разрешений в определенном кабмином порядке будет осуществлять соответствующий орган Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, в законе вводится новая статья о прикрытии границы, в соответствии с которой "координация деятельности по защите госграницы осуществляется Госпогранслужбой только в мирное время, а в пределах участков прикрытия границы уже органом военного управления ВС Украины".