NYT: Россия потеряла в Украине убитыми и ранеными 200 тысяч человек

Официальные лица в США и других западных странах считают, что число убитых и раненых российских военнослужащих в Украине приближается к 200 тысячам человек, пишет New York Times.

Российские потери значительно увеличились в ходе боев за Бахмут и Соледар, пишет издание.

Поскольку Москва отчаянно нуждается в крупной победе и рассматривает Бахмут как ключ к захвату всего восточного Донбасса, на передовую отправили плохо обученных новобранцев и бывших заключенных. В результате, по словам американских чиновников, сотни военнослужащих ежедневно погибают или получают ранения.

Такие же потери несет и украинская сторона, хотя реальные цифры трудно установить в том числе из-за того, что Киев их не раскрывает, пишет издание. Более подготовленные пехотные соединения держат в резерве, в то время как менее подготовленные войска, в том числе подразделения территориальной обороны, находятся на передовой, передает BBC.

Последняя публичная оценка потерь с американской стороны была сделана в ноябре прошлого года, когда председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил, что с начала войны каждая сторона потеряла убитыми и ранеными более 100 тысяч военнослужащих.

"Я бы сказал, что сейчас эта цифра значительно больше 100 тысяч", - заявил Милли на пресс-конференции в январе.

На этой же неделе высокопоставленные американские чиновники заявили, что, по их мнению, потери России приближаются к 200 тысячам. Это в восемь раз больше, чем потери американцев за два десятилетия войны в Афганистане, пишет NYT.