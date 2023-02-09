ISW: Россия начала большое наступление в Луганской области

Американский институт изучения войны (ISW) в очередной сводке сообщает, что началось давно ожидавшееся большое наступление российских войск на участке Сватово-Кременная на границе Луганской и Харьковской областей.

Российские войска наступают на всем участке Сватово-Кременная, особенно к северо-западу от Сватово, недалеко от Купянска и западнее Кременной, отмечается в сводке.

Сам факт наступления говорит о том, что на этом участке российская армия перехватила инициативу, утраченную в августе прошлого года. Однако то, что наступление началось, еще не означает, что оно будет успешным. После его кульминации (то есть исчерпания накопленных резервов живой силы и техники) у Украины появится возможность вернуть инициативу и начать контрнаступление, пишут эксперты ISW.

Однако пока российская группировка еще не достигла максимально возможного темпа и задействовала не все резервы: в бой еще не вступила 2-я мотострелковая дивизия 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, переброшенная на Луганщину после переформирования на территории Беларуси в январе.