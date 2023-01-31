ISW: Россия готовится к новому наступлению в Украине

Западные, украинские и российские источники продолжают указывать на то, что Россия готовится к новому наступлению в Украине, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в понедельник, что нет никаких признаков того, что Россия готовится к мирным переговорам, а Путин сохраняет свои максималистские цели в отношении Украины.

Столтенберг отметил, что Россия может мобилизовать до 200 тысяч человек и продолжает приобретать оружие и боеприпасы за счет увеличения внутреннего производства и партнерства с авторитарными режимами, такими как Иран и КНДР.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что российские войска усиливают группировку в Донбассе в рамках ожидаемого наступления, и отметил, что российским войскам придется начать наступление из-за растущего внутреннего давления.

Заявления Столтенберга и Тимочко подтверждают предыдущий прогноз ISW о том, что российские силы создают условия для начала наступления в Луганской области в ближайшие месяцы.

Российские "военкоры" также продолжают указывать на то, что в российском информационном пространстве создаются предпосылки для нового наступления.