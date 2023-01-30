Британская разведка: российские власти не исключают второго раунда мобилизации

Российские власти, вероятно, не исключают возможности проведения еще одного раунда призывов в рамках "частичной мобилизации", сообщает британская разведка в своей утренней сводке в 341-й день войны.

Власти России продолжает искать способы увеличить личный состав армии, необходимый для будущего крупного наступления в Украине и при этом свести к минимуму "внутреннее инакомыслие" в стране, считает разведка, передает BBC.

Этот вывод поддерживается тем, что в Кремле не раз заявляли, что указ Путина о частичной мобилизации не был отменен, а также новостями о том, что в январе российские пограничники начали препятствовать выезду из России трудовых мигрантов из Киргизии с двойным паспортом под предлогом мобилизационных списков.