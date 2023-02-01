Последнее обновление: 01.02.2023 18:00

Украина допускает максимальную эскалацию со стороны России

Путин может попытаться провести масштабную атаку с севера, юга и востока, как это произошло 24 февраля 2022 года, приурочив ее к годовщине войны.

Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Украина готовится к серьезной эскалации со стороны России, которая может начаться в ближайшие две-три недели.

"Россия готовится к максимальной эскалации, - сказал Данилов. - Она собирает все возможные силы, проводит учения и тренировки".

Данилов сказал, что самые тяжелые бои еще впереди, а следующие несколько месяцев будут решающими в войне, передает BBC.

При этом сейчас украинские военные имеют значительно большую поддержку со стороны западных партнеров, в том числе Британии, чем год назад, добавил он.

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