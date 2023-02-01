В Финляндии началась забастовка работников промышленности

В Финляндии в среду 1 февраля началась забастовка работников ряда отраслей промышленности, которая продлится три дня. Об этом сообщает Yle.

Главное требование к работодателям - повышение зарплаты в соответствии с тем, насколько выросли цены. Профсоюз работников промышленной отрасли Teollisuusliitto на прошлой неделе не согласился на предложенное решение - увеличение зарплаты на 6% в течение двух лет, и хотят годового повышения на 5%, на что пока не соглашаются работодатели.

Забастовка охватит рабочие смены с полуночи 1 февраля до конца суток 3 февраля и повлияет на работу десятков предприятий. Участие в забастовке принимают около 7000 работников.

Предприятиям в связи с забастовкой придется сократить производство, а отдельные вынуждены вовсе остановить работу.