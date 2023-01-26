Последнее обновление: 26.01.2023 13:16

Россия нанесла очередной ракетный удар по Украине

Россия нанесла очередной удар по украинским городам, сообщил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат в эфире украинского телемарафона.

«Около шести самолетов Ту-95 (предварительно из района Мурманской области) вылетели и произвели пуски ракеты. Ожидаем более 30 ракет, которые уже начали появляться в разных областях. Работает ПВО», - сказал Игнат.

Только в направлении Киева было выпущено более 15 крылатых ракет, сообщила Киевская городская военная администрация.

"Враг выпустил в направлении Киева более 15 крылатых ракет. Благодаря отличной работе ПВО все воздушные цели были сбиты. Однако опасность воздушных ударов не миновала. Находитесь в укрытиях до завершения тревоги", - сказал начальник КГВА Сергей Попко.

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