Последнее обновление: 19.12.2022 22:49

Путин говорит, что не видит смысла поглощать Беларусь

Путин заявил, что у него нет заинтересованности поглотить Беларусь или «кого бы то ни было», ибо якобы в этом нет целесообразности.

"У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом", - заявил Путин в Минске после переговоров с Лукашенко.

"Вопрос не в поглощении, вопрос в согласовании экономической политики, так, как это делается во многих других интеграционных объединениях. Все остальное - наносное, чушь, попытки наших недоброжелателей затормозить наш интеграционный процесс. А делают они это только для того, чтобы не получить эффективных и опасных для них конкурентов на мировых рынках", - ушел он от темы в плоскость экономического сотрудничества.

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