G7, ЕС и Австралия договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты

Страны G7, Евросоюз и Австралия (коалиция) согласовали введение двух потолков цен на российские нефтепродукты, сообщил американский Минфин.

Один будет установлен для продукции, которая торгуется с премией к нефти (дизельное топливо, газойль), второй — для продукции, которая торгуется с дисконтом к нефти (мазут).

Решение по потолкам цен на нефтепродукты было согласовано в ходе виртуальной встречи заместителей министров финансов. США представлял Уолли Адейемо, сообщает КоммерсантЪ.

«Заместители министров признали, что ограничение цен на российскую нефть на сегодняшний день позволяет достичь двойной цели Коалиции по ограничению цен — ограничить доходы России от экспорта нефти и стабилизировать мировые поставки энергоносителей», — говорится в сообщении Минфина США.

Коалиция в марте обсудит уровень потолка цен на нефть (страны ранее договорились пересматривать его при необходимости). По мнению стран Запада, это позволит учитывать происходящее на мировых рынках после введения потолка цен на нефтепродукты.

G7 ранее уже сообщала, что планирует установить два потолка цен на российские нефтепродукты.