США и G7 объявят о новых санкциях против России

США и остальные крупнейшие экономики "Большой семерки" объявят о новых санкциях и экспортном контроле против России. Об этом заявил официальный представитель США.

Он уточнил, что последние усилия G7 были направлены на то, чтобы лишить Россию возможности получать материалы, необходимые ей для ведения войны, а также были направлены на закрытие лазеек, используемых для уклонения от санкций, дальнейшее снижение международной зависимости от российских энергоносителей и сужение доступа Москвы к международной финансовой системе.

"Наша приверженность дальнейшему закручиванию гаек в отношении России остается такой же сильной, как и в прошлом году", - сказал чиновник, которого цитирует Sky.

Предположительно, новый список санкций будет объявлен по итогам встречи лидеров G7 в Хиросиме.