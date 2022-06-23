США на саммите G7 обнародуют новые шаги в давлении на Россию

На предстоящем саммите "Группы семи" (G7) в Германии лидеры объявят о новых мерах, направленных на давление на Россию в связи с ее вторжением в Украину.

Об этом заявил в среду высокопоставленный представитель США, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

"Мы выдвинем конкретный пакет предложений по усилению давления на Россию", - сказал чиновник, общаясь с журналистами на условиях анонимности.

Лидеры государств на саммите также будут рассуждать о том, как выдержать влияние санкций против России на их собственную экономику, особенно в плане высоких цен на топливо.

"Как нам максимально навредить путинскому режиму? Как нам свести к минимуму обратное влияние на остальной мир? Я думаю, что именно так будет построена дискуссия об энергетических рынках и проблемах энергетического рынка", - сказал представитель США.

Чиновник также подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский выступит на саммите G7 дистанционно.

Трехдневная встреча G7 в замке Эльмау в Баварских Альпах стартует в воскресенье.