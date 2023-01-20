Разведка ФРГ обеспокоена трехзначными потерями Украины в боях за Бахмут

Немецкая Федеральная служба разведки (BND) обеспокоена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут, пишет Spiegel.

BND на секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге, что сейчас украинская армия ежедневно теряет трехзначное количество солдат в боях с военными РФ.

"На фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери. На брифинге BND речь шла о трехзначных цифрах погибших за день. Падение Бахмута, согласно анализу, имело бы последствия для всей линии украинской обороны. Россия, мол, сейчас бросает солдат, как пушечное мясо, поскольку потери там не играют для нее никакой роли", - сказано в публикации.

Британская разведка ранее сообщала, что один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

Снимки показывают, что с начала января 2023 года юг и восток Бахмута продолжают подвергаться интенсивным артиллерийским обстрелам. Также британская разведка сообщала в январе, что российские войска усилили давление на Бахмут, однако они вряд ли окружат город в ближайшее время.