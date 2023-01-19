Зеленский сомневается в том, что Путин жив

Президент Украины выразил сомнение в том, что россиянам и мировой общественности показывают настоящего и живого Путина, и что это Путин принимает решения в РФ.

"Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется… телевизионщики поймут - на хромакее - , где-то он появляется, я не совсем понимаю, что это он... Я не совсем до конца понимаю, что он жив, или что это он принимает решения, или кто там принимает решения. Что за круг лиц? У меня нет такой информации», - заявил Зеленский во время выступления на "Украинском завтраке" в Давосе.

«Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в государство. Я просто не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мирные переговоры? С кем?", - цитирует Зеленского УНИАН.