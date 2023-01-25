Последнее обновление: 25.01.2023 17:08

Европейский суд по правам человека признал май 2014 года началом российской оккупации Донбасса

Суд в Страсбурге решил, что у него есть юрисдикция по рассмотрению жалоб против России о нарушении прав человека на территориях востока Украины, которые находились под фактическим контролем России.

Об этом объявила президент ЕСПЧ Шиофра О'Лири во время заседания суда, зачитывая краткую версию решения суда по совместной жалобе правительств Украины и Нидерландов против России.

Россия при рассмотрении дела отрицала возможность рассмотрения дела и объясняла, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты; Украина же настаивала, что речь идет о фактически оккупированной Россией территории (в терминологии ЕСПЧ - территория "под эффективным контролем").

"Суд отклонил возражения России единогласно", - пояснила глава суда.

"Суд единогласно решил, что с 11 мая 2014 года события подпадают под юрисдикцию суда", поскольку "территории, захваченные сепаратистами, находились под контролем Российской Федерации", подчеркнула судья.

Таким образом, Суд перешел к рассмотрению дела по существу по большинству позиций жалобы.

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