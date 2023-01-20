Генштаб ВСУ: в Украине повышена угроза ракетных ударов по инфраструктуре

За прошедшие сутки Россия нанесла 9 ракетных и 23 авиационных удара и произвел более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня, сообщает в своей утренней оперативной сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

На всей территории Украины повышена угроза авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам.

Основные усилия российские войска сосредотачивают на ведении наступления на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Купянском, Лиманском, Новопавловском и Херсонском – обороняются.

В Крыму Россия готовится к скрытой мобилизации, сообщает Генштаб ВСУ. В частности, в Севастополе вызовы в военные комиссариаты начали поступать IT-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации.