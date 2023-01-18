Последнее обновление: 18.01.2023 19:12

Польша рассчитывает на поставку до 100 западных танков Украине вместе с союзниками

Польша надеется, что европейские союзники пришлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения.

Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками.

"Я говорил с Олафом несколько недель назад и пытался поощрить его сделать больше", - сказал Моравецкий в интервью Bloomberg.

"Мы выделили наши 14 танков Leopard и теперь ждем Leopard из Дании, Финляндии и Германии, а также танки из других стран ЕС", - добавил он.

Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.

В субботу Великобритания стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.

Ранее по теме


<Декабрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Январь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование