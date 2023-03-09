Последнее обновление: 09.03.2023 10:39

Президент Польши подтвердил готовность передать Украине свои МиГ-29

Президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что страна готова передать Украине оставшиеся на ее вооружении самолеты МиГ-29.

"Та часть МиГ-29, которая осталась в Польше и которая сейчас служит в наших военно-воздушных силах - мы готовы передать эти самолеты, и я уверен, что Украина была бы готова немедленно их использовать", - сказал Дуда в интервью CNN.

Ранее он уже говорил, что Польша рассмотрит вопрос о передаче своих советских самолетов Киеву. Об этом же заявляли в польском Министерстве обороны, подчеркивая, что в Украине уже есть подготовленные к обращению с ними пилоты.

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