Польша отправила в Украину "очень большое количество" танков

Президент Польши Анджей Дуда заявил, выступая на Давосском экономическом форуме, что его страна отправила Украине "очень большое количество" танков, из-за чего собственная обороноспособность Польши несколько упала.

"Мы рассчитываем на поддержку мирового сообщества, то есть НАТО, на поддержку США и Германии", - сказал Дуда.

Впервые факт передачи польских танков Украине признал еще в апреле премьер-министр Матеуш Моравецкий. Предположительно это советские Т-72, передает BBC.

Дуда добавил, что теперь польская армия использует много немецких танков "Леопард-2".

"Если бы наши немецкие союзники поддержали нас партией танков взамен тех, что мы передали Украине, мы были бы очень благодарны. Нам было дано такое обещание, но мы слышим, что Германия не хочет его исполнять, это для нас большое разочарование", - сказал Дуда.