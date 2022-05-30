Польша передала Украине 18 самоходных гаубиц KRAB

Украинская армия получила из Польши 18 самоходных гаубиц KRAB, ссылаясь на свои источники в польском правительстве, пишет Polskie Radio.

Речь идет о технике трех артиллерийских эскадронов. Также Польша научила сто украинских артиллеристов руководить этими гаубицами KRAB, сообщает "Европейская правда".

По своим характеристикам KRAB подобны самоходным гаубицам Caesar, ранее переданным Украине Францией. Таким образом, украинская армия уже имеет по меньшей мере 24 западных самоходных гаубиц: 6 французских и 18 польских.

Также 12 самоходных гаубиц Panzerhaubitzen 2000 должны передать Украине Германию и Нидерланды, однако дата их доставки пока неизвестна.

KRAB – это оборудование, используемое польской армией на протяжении нескольких лет. Их производит польская компания Huta Stalowa Wola. При этом гусеничное шасси для него производится по корейской лицензии, а пушка калибра 155 мм является модификацией британского вооружения.

Максимальная дальность стрельбы с основными боеприпасами составляет 40 км. Через минуту КРАБ может выстрелить шесть раз.