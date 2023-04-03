Польша передала Украине первые МиГ-29

Польша передала Украине первые истребители МиГ-29, сообщил руководитель Офиса международной политики президента Польши Марчин Пшидач.

"Безусловно, Украина будет искать дальнейшей поддержки. Несколько МиГов уже отправлены", - сказал Пшидач в эфире RMF FM. В ответ на уточняющий вопрос журналиста он отметил, что истребители отправила польская сторона.

Пшидач отметил, что, по его информации, процесс завершился в части передачи первой части самолетов. Во время визита президента Владимира Зеленского в Польшу 5 апреля будет идти речь о передаче дальнейших единиц авиации.

Пшидач не уточнил, сколько самолетов получила Украина в первой партии. Но президент Польши Анджей Дуда 16 марта анонсировал передачу Украине четырех МиГ-29 в ближайшие дни.