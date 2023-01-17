Последнее обновление: 17.01.2023 12:28

Украина экспортировала 17,6 млн тонн продовольствия в рамках зерновой сделки

Из украинских портов в понедельник вышли три судна с кукурузой, пшеницей и подсолнечным шротом, сообщает Совместный координационный центр (СКЦ).

"16 января три судна покинули украинские порты, они перевозят в общей сложности 201 825 тонн зерна и другого продовольствия в рамках черноморской зерновой инициативы", - говорится в сообщении, передает Интерфакс.

Два судна - King Lan (56 148 тонн кукурузы и 8 077 тонн подсолнечного шрота) и Reachy Summer (71,5 тысяча тонн кукурузы) - отправились в Китай. Сухогруз Erica переправит 21 264 тонн пшеницы и 44 836 тонн кукурузы в Испанию.

"По состоянию на 16 января общий тоннаж зерна и другой агропродукции, экспортированной из трех украинских портов, составляет 17 638 311 тонн. Всего на данный момент было разрешено движение 1 301 сухогруза: 646 на прибытие в украинские порты и 655 - на выход из них", - резюмировали в СКЦ.

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