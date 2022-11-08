Турция предложила продлить действие "зернового коридора" еще на год

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы еще на год до ноября 2023 года.

"Мы сказали, что конфликт отдельно, гуманитарные условия отдельно. Украина дала письменную гарантию России через Турцию. Мы будем предлагать продлить соглашение еще на один год", - заявил Акар в понедельник, передает CNN Turk.

Ранее в Кремле заявили, что несмотря на возвращение РФ к "зерновой сделке" решение о том, будет ли она продлена в ноябре, еще не принято. Минобороны РФ заявило, что Россия получила "письменные гарантии" от Украины о неиспользовании зернового коридора для ведения боевых действий против РФ.

МИД Украины опровергло заявление Путина о том, что якобы Украина взяла какие-то новые обязательства по выполнению "зернового соглашения".